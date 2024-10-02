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Водители, не паркуйтесь на тротуарах – ваша машина может оказаться на спецстоянке

Ликсутов: парковка на тротуарах мешает пешеходам и создает аварийные ситуации

Максим Ликсутов сообщил, что за 9 месяцев этого года МАДИ выявила более 81 тыс. авто на тротуарах в зоне действия запрещающих знаков.

За такое нарушение на спецстоянку переместили 4 022 машины.

Парковка на тротуаре в Москве
Парковка на тротуаре в Москве

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Просим водителей не бросать авто на тротуарах. Это особенно мешает родителям с колясками, пожилым и другим маломобильным людям.

Если автовладельца нет на месте нарушения, инспекторы МАДИ могут отправить машину на спецстоянку. Будьте внимательнее и паркуйтесь только в разрешенных местах.

Сообщить о неправильной парковке можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.

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Фото:Дептранс
Количество просмотров 7
02.10.2024
Фото:Дептранс
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