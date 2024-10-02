40 лет они пролежали на свалке: коллекция раритетных авто выставлена на аукцион Sotheby’s

В США эмигрант собрал коллекцию раритетных машин и спрятал их на свалке

В США нашли коллекцию люксовых раритетных машин, которые около сорока лет пробыли на свалке. На окраине Лос-Анджелеса были обнаружены более 566 автомобилей и запчастей. Владельцем коллекции был эмигрант из Германии Руди Кляйн, который переехал в Америку в 1950-х.

Он открыл знаменитую свалку Porsche Foreign Auto в 1967 году. Она казалась заброшенной, со стальными заборами и колючей проволокой, но на ней хранились автомобили Lamborghini, Porsche и Ferrari. Кляйн держал свою коллекцию в тайне, ее могли увидеть только избранные. В 2001 году мужчина скончался, но его родственники позаботились о том, чтобы коллекция осталась нетронутой.

Известно, что раритеты выставят на торги в конце октября. По информации сайта RM Sotheby’s, аукцион «Свалка: Коллекция Руди Кляйна» должна принести наследникам Кляйна миллионы.

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Источник: Daily Mail