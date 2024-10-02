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Минпромторг: в России на 33% за год выросли...

Россияне стали чаще покупать машины отечественного производства

Минпромторг: в России на 33% за год выросли продажи легковых автомобилей

Динамика продаж новых легковых автомобилей на авторынке России выросла на 33% по итогам сентября 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 145,49 тыс. единиц. Об этом сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на данные аналитики ППК.

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Согласно данным ведомства, совокупные продажи по всем категориям транспорта, включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы, выросли на 26%, до 167,9 тыс. экземпляров.

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Продажи легких коммерческих автомобилей в сентябре достигли показателя в 11,5 тыс. единиц – на 23% больше год к году, грузовиков – 9,9 тыс. (минус 26%); автобусов – 1 тыс. (плюс 5%).

«По итогам января-сентября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 341 549 новых автомобилей (до 3 лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (906 293 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января-сентября 2023 года», – уточнили в Минпромторге.

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За девять месяцев текущего года объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1,14 млн машин (+59% в годовом выражении), в сегменте легких коммерческих автомобилей – 95,5 тыс. шт. (+35%), в сегменте грузовых автомобилей – 91,2 тыс. (падение 12%), в сегменте автобусов – 14,6 тыс. (рост 12%).

Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
02.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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