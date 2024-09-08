Российский автомобильный рынок стал вторым в Европе

Автостат: российский авторынок поднялся на вторую строчку в европейском рейтинге

Август 2024 года стал по-настоящему триумфальным для российского автомобильного рынка. Согласно данным агентства «Автостат» и консалтинговой компании GlobalData, Россия заняла второе место в Европе по объему продаж новых легковых автомобилей, обогнав Великобританию.

В августе было реализовано 148 338 новых автомобилей, что на 35,1% больше, чем в августе 2022 года. После ухода ряда иностранных брендов с российского рынка, отечественные производители снизили цены на свои автомобили, делая их более доступными для широкого круга покупателей.

Несмотря на позитивные результаты в России, лидерство по продажам автомобилей в Европе сохраняет Германия. В августе там было продано 197 322 машины, что на 27,8% меньше, чем в августе 2022 года.

Эксперты прогнозируют, что российский авторынок продолжит расти в ближайшие годы, но темпы роста будут замедляться. От успехов российских производителей будет зависеть предложение автомобилей на рынке и удовлетворение спроса. Важным фактором останется доступность автомобилей, которая во многом зависит от цен на комплектующие и импортные материалы.

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Источник: Автостат