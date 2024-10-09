Будет меньше проблем: когда от машины проще избавиться, чем починить

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Эксперт Родионов: Машину стоит продать, если предстоит сложный ремонт

Если предстоит серьезный ремонт автомобиля, его может быть выгоднее просто продать, считает технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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Он пояснил, что чаще всего вопрос о продаже или ремонте возникает, когда на СТО выносят вердикт, что требуется замена агрегатов трансмиссии или двигателя.

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Машины после серьезных аварий также часто выставляют на продажу. Сейчас замена даже двух крупных кузовных элементов вместе с услугами мастеров может выйти в стоимость целой машины, рассказал специалист. Если предстоят замена и ремонт половины автомобиля, нарушении геометрии кузова, то продажа представляется единственным выходом, считает Родионов.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
09.10.2024
Фото:Depositphotos
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