Будет меньше проблем: когда от машины проще избавиться, чем починить

Эксперт Родионов: Машину стоит продать, если предстоит сложный ремонт

Если предстоит серьезный ремонт автомобиля, его может быть выгоднее просто продать, считает технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он пояснил, что чаще всего вопрос о продаже или ремонте возникает, когда на СТО выносят вердикт, что требуется замена агрегатов трансмиссии или двигателя.

Машины после серьезных аварий также часто выставляют на продажу. Сейчас замена даже двух крупных кузовных элементов вместе с услугами мастеров может выйти в стоимость целой машины, рассказал специалист. Если предстоят замена и ремонт половины автомобиля, нарушении геометрии кузова, то продажа представляется единственным выходом, считает Родионов.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Российская газета