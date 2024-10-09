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Чем может навредить машине осенняя листва?

Названы три опасности опавших листьев для автомобилей

Чем опасны опавшие на дорогу листья? Во-первых, листва снижает сцепление машины с дорожным покрытием. Полотно становится очень скользким, что сказывается на управляемости автомобиля, увеличивается и тормозной путь.

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Еще опавшая листва опасна для состояния лакокрасочного покрытия. Под воздействием влаги листья начинают выделять дубильную кислоту, которая оставляет на корпусе машины желтоватые пятна. В итоге это может привести к преждевременному появлению коррозии.

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Также листья могут забиваться в отсек, служащий для защиты каналов вентиляции и отвода воды, который находится между лобовым стеклом и капотом. Итогом станет нарушение циркуляции воздуха, из-за чего возникнет парниковый эффект. Из-за этого в салоне появится запах плесени и сырости, а окна начнут постоянно потеть.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: 110km.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 14
09.10.2024
Фото:freepik / freepik
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