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Эти признаки раскроют реальный пробег автомобиля

Эксперт Тимашов: Слишком маленький пробег должен насторожить при покупке машины

Слишком маленький пробег должен насторожить при покупке б/у машины, считает директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Считается, что средний пробег в год составляет 15-20 тыс. км, пояснил он.

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При этом, конечно, необходимо учитывать, кто и как эксплуатирует автомобиль, отметил Тимашов. Пробег может быть малым, если автомобиль давно не эксплуатировался или если пробег был скручен перед продажей, рассказал он.

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Машину с чрезмерно малым пробегом желательно осмотреть перед покупкой. Если на ней мало ездили, но при этом недостаточно ее обслуживали, то это грозит расходами в дальнейшем. При этом пробеги выше средних могут быть вполне приемлемыми с технической точки зрения.

По словам эксперта, существует несколько простых пунктов, по которым можно проверить реальный пробег.

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«Осмотрите лакокрасочное покрытие и ветровое стекло. Следы сколов и пескоструя должны соответствовать пробегу. Также осмотрите руль, педальный узел, обшивку сидений и проверьте состояние ходовой части, двигателя (посторонние шумы, плавность переключения трансмиссии)», – рекомендует Тимашов.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
Количество просмотров 5
09.10.2024
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
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