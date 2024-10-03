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Пятерка китайских брендов, автомобили которых особенно любят россияне

Авто.ру Бизнес: самым продаваемым китайским авто с пробегом стал Changan UNI-K

Сервис Авто.ру Бизнес проанализировал вторичный рынок автомобилей до 10 лет и составил список из пяти самых популярных китайских брендов за июль и август 2024 года.

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В июле в топ-5 вошли такие модели, как Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, а также Haval F7 и F7x.

Changan UNI-K стал лидером продаж, выделившись самой высокой средней ценой в 2,94 млн рублей и самым большим сроком продажи — модель находила нового владельца в среднем за 50 дней.

Geely Coolray, в свою очередь, продавался быстрее всех: его средняя цена составила 1,84 млн рублей, а срок продажи редко превышал 37 дней.

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Ситуация в августе изменилась: лишь три модели из июля смогли сохранить свои позиции — Changan UNI-K, Geely Coolray и Haval F7. Средняя цена Changan UNI-K снизилась на 4% до 2,81 млн рублей, а срок продажи увеличился до 56 дней.

Geely Coolray подорожал на 7%, но сроки продажи также возросли до 43 дней. Haval F7 показал небольшой рост цены — с 2,01 млн до 2,03 млн рублей, а срок продажи увеличился с 42 до 48 дней.

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Новый участник топ-5 — кроссовер Geely Monjaro — стал самой дорогой моделью в списке за июль и август с ценой 3,66 млн рублей. В целом, по словам экспертов, в последний месяц лета автомобили продавались дольше: средний срок в пятерке увеличился на 9 дней.

Российские дилеры сталкиваются с трудностями в обслуживании китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Подробнее — в нашей публикации.

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Алексеева Елена
Фото:ТАСС
Количество просмотров 16
03.10.2024
Фото:ТАСС
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