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Из-за поломки этого устройства радиатор вашего авто может просто разорвать

Эксперт Балашов объяснил водителям, из-за чего может сломаться радиатор в машине

Чтобы избежать поломки радиатора автомобиля, необходимо постоянно проверять уровень охлаждающей жидкости, следить за состоянием системы охлаждения и регулярно проводить техническое обслуживание. Об этом напомнил директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

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Перечисляя возможные причины выхода из строя радиатора, он указал на перегрев двигателя и коррозию, при этом отметил, что в некоторых случаях радиатор лопается.

«Среди основных причин, по которым радиатор может выйти из строя, – перегрев двигателя. Происходит повышение давление внутри радиатора, из-за чего в нем могут появиться трещины или разрывы. Коррозия тоже может стать причиной поломки радиатора. Со временем из-за реакции антифриза с металлом в нем появляется ржавчина, его стенки ослабевают, и происходит утечка», – объяснил Балашов.

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Балашов подчеркнул, что к выходу из строя радиатора может привести и недостаток охлаждающей жидкости. При низком уровне антифриза в систему может проникнуть воздух, в итоге образуются горячие точки и увеличивается риск повреждения и возникновения течей радиатора, уточнил эксперт.

Поломка термостата (устройство для постоянного поддержания стабильной температуры) может спровоцировать повышение давления в системе охлаждения, обращает внимание Балашов. Как итог – радиатор может просто лопнуть, констатирует эксперт.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 5
03.10.2024
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«За рулем»
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