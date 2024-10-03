Из-за поломки этого устройства радиатор вашего авто может просто разорвать
Чтобы избежать поломки радиатора автомобиля, необходимо постоянно проверять уровень охлаждающей жидкости, следить за состоянием системы охлаждения и регулярно проводить техническое обслуживание. Об этом напомнил директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.
Перечисляя возможные причины выхода из строя радиатора, он указал на перегрев двигателя и коррозию, при этом отметил, что в некоторых случаях радиатор лопается.
«Среди основных причин, по которым радиатор может выйти из строя, – перегрев двигателя. Происходит повышение давление внутри радиатора, из-за чего в нем могут появиться трещины или разрывы. Коррозия тоже может стать причиной поломки радиатора. Со временем из-за реакции антифриза с металлом в нем появляется ржавчина, его стенки ослабевают, и происходит утечка», – объяснил Балашов.
Балашов подчеркнул, что к выходу из строя радиатора может привести и недостаток охлаждающей жидкости. При низком уровне антифриза в систему может проникнуть воздух, в итоге образуются горячие точки и увеличивается риск повреждения и возникновения течей радиатора, уточнил эксперт.
Поломка термостата (устройство для постоянного поддержания стабильной температуры) может спровоцировать повышение давления в системе охлаждения, обращает внимание Балашов. Как итог – радиатор может просто лопнуть, констатирует эксперт.
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Источник: gazeta.ru