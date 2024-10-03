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Эксперты назвали самые надежные машины из Кореи — многие есть в России

Genesis G80 признан самым надежным корейским авто с пробегом по версии TopSpeed

Седан премиум-класса Genezis G80 первого поколения возглавил рейтинг самых надежных корейских автомобилей на вторичном рынке. По мнению экспертов американского издания TopSpeed, владельцы этой модели тратят минимум средств на техническое обслуживание автомобиля благодаря его высокой степени надежности.

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Отмечается, что у этой модели могут возникнуть проблемы только со стартером и турбокомпрессором.

Genesis G80
Genesis G80

Вторую строчку рейтинга занимает Genesis G70 первого поколения. Особо эксперты отметили надежность силового агрегата V6 объемом 3,5 л с двойным турбонаддувом. Причем покупка машины на вторичке и ее обслуживание не станут обременением для ее владельца в финансовом плане (актуально для рынка США).

Genesis G70
Genesis G70

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Третье место рейтинга занимает Hyundai Sonata 2014 модельного года, у этого автомобиля слабым звеном является топливная система. Но, по мнению экспертов, это не критический недостаток машины.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Далее в списке идут: Kia Forte (2019 года выпуска), Hyundai Tucson (2018 года производства), Hyundai Elantra (2019 года), Hyundai Kona (2019 года), Hyundai Palisade (2022 года выпуска), Kia Stinger (2019 года выпуска) и Hyundai Venue (2021 года).

Genesis G80
Genesis G80
Genesis G70
Hyundai Elantra
Hyundai Sonata
Hyundai Tucson
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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops и «За рулем»
Количество просмотров 15
03.10.2024
Фото:Carscoops и «За рулем»
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