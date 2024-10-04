Подсчитали, во сколько обходится владение Toyota Land Cruiser 300

НАПИ: цена владения Toyota Land Cruiser 300 за 5 лет составит 11,7 млн рублей

Агентство НАПИ оценило стоимость владения Toyota Land Cruiser 300 VX+ (7 мест) в России. Ежегодные расходы на эксплуатацию внедорожника Toyota Land Cruiser 300 VX+ в Москве составляют 2 330 368 рублей, а за пять лет – 11 651 842 рубля.

Toyota Land Cruiser 300 VX+

Расчеты проводились с условием, что автомобиль используется в Москве с пробегом 20 тысяч километров в год, а для ремонта применяются только оригинальные запчасти.

Основные статьи расходов включают: полис каско – 3 866 753 рубля, топливо – 752 472 рубля, техническое обслуживание (с интервалом в 10 000 км) – 423 719 рублей и транспортный налог – 320 588 рублей.

Также в течение пяти лет затраты на ОСАГО составят около 101 994 рублей и текущий ремонт – 135 900 рублей.

Каждый километр пробега Toyota Land Cruiser 300 VX+ с бензиновым двигателем мощностью 415 л.с. будет стоить 116,5 рублей. За пять лет на топливо автомобиль потратит 752 472 рубля, а общие расходы на техническое обслуживание за это время составят 432 719 рублей.

В целом, на шины и шиномонтаж в течение указанного срока потребуется потратить 152 760 рублей.

По расчетам НАПИ, за пять лет автомобиль потеряет в стоимости 5 894 807 рублей при первоначальной цене в 17 270 000 рублей.

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Источник: НАПИ