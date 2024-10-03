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Автомат, проверенный мотор: надежный «японец» продается по цене Lada Vesta

Дилеры привезли в Россию новые седаны Toyota Vios по цене от 2 млн рублей

Седан Toyota Vios, чья надежность давно доказана азиатскими таксистами, снова продают в России. Один такой автомобиль предлагает частник из Москвы за 1 990 000 рублей.

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Примерно столько же стоит сейчас Lada Vesta. Кросс-седан в топовой 122-сильной версии Techno с вариатором продается за 1 992 900 рублей, а стоимость Vesta Sportline со 118-сильным двигателем стартует от 2 222 900 рублей.

Toyota Vios
Toyota Vios

Все необходимые документы на автомобиль оформлены. Комплектация не уточняется, но, судя по фото, она ничем не отличается от тех, что привозили в Россию раньше. Она включает пластиковый руль с кнопками только на одной из спиц, тканевую обивку сидений, аналоговую приборную панель с тремя «колодцами», кондиционер и другое.

Toyota Vios
Toyota Vios

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Автомобиль оснащается 1,5-литровым 109-сильным атмосферником, 4-ступенчатой АКП. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 10
03.10.2024
Фото:Toyota
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