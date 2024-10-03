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Пассажиры стали меньше общаться с таксистами — исследование

Роскачество: у клиентов возросли требования к вежливости водителей такси

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел тестирование семи мобильных сервисов для заказа такси по 133 критериям, оценив их функциональность, качество и безопасность.

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Согласно социологическому исследованию, 83% пользователей (чуть меньше, чем в прошлом году) предпочитают «Яндекс Go».

В то же время доля тех, кто выбирает «Ситимобил», за год сократилась более чем вдвое.

В 2024 году уменьшилось количество пассажиров, желающих общаться в поездке — с 59,2% до 51,9%. Однако пользователи стали охотнее поддерживать разговор, если таксист сам первым начнет беседу: 15,8% в этом году по сравнению с 10,8% в прошлом.

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Сравнительно с 2023 годом требования к вежливости и поведению водителей возросли. В то же время меньшее количество опрошенных обращает внимание на опрятность внешнего вида таксиста и его пристегнутый ремень.

Пассажиры также стали замечать больше негативных моментов. Увеличилось число недовольных высокими ценами на такси в плохую погоду (рост на 10,6%), а случаи, когда таксисты приезжают не по адресу, возросли на 15,5%.

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Почти 40% пользователей оставляют чаевые только изредка, и такое же количество вообще не дает чаевых. При этом еще меньше людей стали делать это регулярно по сравнению с прошлым годом.

Исследование охватывает приложения для вызова такси в российских городах-миллионниках, доступные на Android и iOS.

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Алексеева Елена
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Количество просмотров 12
03.10.2024
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
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