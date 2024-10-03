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Россияне начали раскупать машины ушедших автобрендов

Дилер «Рольф» рассказал о росте спроса на иномарки ушедших брендов

В сентябре трафик в автосалонах параллельного импорта холдинга «Рольф» увеличился на 30%, рассказал глава департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.

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Он пояснил, что спрос на гибриды и электромобили вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Также клиенты стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей марок, ушедших из страны.

При этом клиенты все чаще приобретают китайские бренды. В основном это Haval Jolion, Chery Tiggo 7, Omoda C5, рассказал Иванов.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 18
03.10.2024
Фото:freepik / prostooleh
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