Россияне начали раскупать машины ушедших автобрендов
Дилер «Рольф» рассказал о росте спроса на иномарки ушедших брендов
В сентябре трафик в автосалонах параллельного импорта холдинга «Рольф» увеличился на 30%, рассказал глава департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.
Он пояснил, что спрос на гибриды и электромобили вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Также клиенты стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей марок, ушедших из страны.
При этом клиенты все чаще приобретают китайские бренды. В основном это Haval Jolion, Chery Tiggo 7, Omoda C5, рассказал Иванов.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
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Источник: «Автостат»
Фото:freepik / prostooleh
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03.10.2024
Фото:freepik / prostooleh
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