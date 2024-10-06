Если машине нужен такой ремонт, ее проще продать, чем починить

Родионов: Авто лучше продать, если требуется замена крупных агрегатов

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов поделился мнением о том, когда лучше продавать машину, чем чинить. Он отметил, что особенно это касается дорогостоящих услуг, таких как сложный ремонт или замена крупных агрегатов, например двигателя.

По его словам, вопрос о продаже или ремонте часто возникает, когда на СТО сообщают о необходимости замены трансмиссии или двигателя. В таких случаях, по мнению Родионова, стоит задуматься о том, чтобы избавиться от автомобиля.

Он также указал, что машины, пострадавшие в серьезных ДТП, часто выставляются на продажу. Замена даже нескольких крупных кузовных элементов может обойтись в цену целого автомобиля, а если требуется ремонт половины кузова или восстановление его геометрии, то продажа на запчасти может стать единственным решением.

Родионов добавил, что подходить к решению этой проблемы следует взвешенно. Во-первых, он советует получить диагностический лист с подробным описанием и оценкой всех запчастей и услуг на сертифицированном СТО.

По его словам, недостаточно просто услышать устную оценку стоимости ремонта: необходима подробная схема действий, с рекомендациями и приоритетами. Это позволит разбить сумму на несколько месяцев или даже год, что сделает ее менее пугающей для автовладельца.

Тем временем, средний чек на услуги автосервисов в России в августе вырос на 31%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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Источник: «Российская газета»