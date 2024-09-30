Стало известно, на сколько подорожали услуги автосервисов за год

В России средний чек на услуги автосервисов за год вырос на 31%

В России средний чек на услуги автосервисов в августе текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 31%, говорится в исследовании Т–Ж. Уточняется, что спрос на услуги автосервисов остается стабильным, несмотря на подорожание.

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Средний чек в автосервисах в августе 2024 года составил 6,6 тыс. рублей. Резкое подорожание наблюдалось с осени 2023 года. При этом отмечается, что зимой средний чек выше, а летом заметно ниже.

По информации сервиса, около 70% авто в РФ старше 10 лет, а средний возраст легкового автопарка составляет 15,2 года. На текущий ремонт автомобилей 39% владельцев тратят 10-30 тыс. рублей в год, еще 30% – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также россияне стали больше тратить на запчасти. В конце лета 2023 года средний чек на покупку автозапчастей составлял 3,9 тыс. рублей, в августе 2024 года – 4,7 тыс. рублей (плюс 12,5%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: «Газета.Ru»