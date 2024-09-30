#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 700
30 сентября
Замена Toyota Land Cruiser: новый рамный внедорожник появился у дилеров
Новый внедорожник Tank 700 заметили у дилеров в...
Зимний сезон 2024: Viatti, надежность, технологии
30 сентября
Зимний сезон 2024: Viatti, надежность, технологии
А какими характеристиками должны обладать...
Новый поворот: Volkswagen кардинально меняет подход к дизайну авто
30 сентября
Новый поворот: Volkswagen кардинально меняет подход к дизайну авто
VW больше не хочет, чтобы его автомобили...

Стало известно, на сколько подорожали услуги автосервисов за год

В России средний чек на услуги автосервисов за год вырос на 31%

В России средний чек на услуги автосервисов в августе текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 31%, говорится в исследовании Т–Ж. Уточняется, что спрос на услуги автосервисов остается стабильным, несмотря на подорожание.

Почитать еще: Настоящий колхозник – чем был хорош ГАЗ-53-14

Средний чек в автосервисах в августе 2024 года составил 6,6 тыс. рублей. Резкое подорожание наблюдалось с осени 2023 года. При этом отмечается, что зимой средний чек выше, а летом заметно ниже.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

По информации сервиса, около 70% авто в РФ старше 10 лет, а средний возраст легкового автопарка составляет 15,2 года. На текущий ремонт автомобилей 39% владельцев тратят 10-30 тыс. рублей в год, еще 30% – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также россияне стали больше тратить на запчасти. В конце лета 2023 года средний чек на покупку автозапчастей составлял 3,9 тыс. рублей, в августе 2024 года – 4,7 тыс. рублей (плюс 12,5%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
30.09.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0