Теперь и в России — стартовали официальные продажи грузовиков из Китая

Дистрибьютор марки Forland привез на авторынок России 3 модели грузовиков

Эксклюзивный дистрибьютор китайской марки Forland – компания «МБ Рус» анонсировала старт продаж в России трех моделей коммерческих автомобилей бренда, речь идет о новых грузовиках с индексами 3, 8 и 12.

«Все модели Forland, доступные на российском рынке, оснащаются дизелями класса Евро-5. Все адаптированы под российские условия эксплуатации. И будут предложены как в виде шасси, так и с отечественными надстройками», – сообщил в своем Telegram-канале главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Forland 3 оснащен турбодизелем объемом 2499 см³ (154 л.с. и 420 Нм), он сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Масса этого двигателя снижена до 220 кг за счет использования алюминиевой головки блока цилиндров. Грузовик доступен с тремя вариантами колесной базы: 3000, 3360 и 3800 мм. Снаряженная масса шасси составляет 1895, 1925 и 1995 кг соответственно. Емкость топливного бака – 100 л.

Forland 8 получил двигатель объемом 3760 см³ (152 л.с. и 491 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП. Снаряженная масса шасси – 3249 кг (для колесной базы 3800 мм) и 3405 кг (для колесной базы 4500 мм). Вместимость топливного бака составляет 200 л.

Грузовики Forland

Forland 12 приводится в движение двигателем объемом 4460 см³ (209 л.с. и 760 Нм). Он сочетается с 8-ступенчатой механикой. Шасси доступны с двумя вариантами колесных баз: 5150 и 5750 мм. Снаряженная масса шасси – 4570 и 4840 кг соответственно. Возможна установка надстройки до 8500 мм без удлинения колесной базы.

В списке оснащения: кондиционер, подрессоренное водительское кресло с обогревом, многофункциональный руль, русифицированная мультимедийная система, круиз-контроль. Также есть подогрев топливной системы, АБС и ESC. Дополнительно автомобили Forland можно оснастить жидкостным отопителем кабины.

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Источник: t.me/maximkadakov