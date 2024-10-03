Популярный «китаец» подорожал: известна цена

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Кроссоверы Exeed стали дороже на 50−60 тысяч рублей

Китайская марка Exeed подняла цены на кроссоверы RX, TXL и VX. Они подорожали на 50−60 тыс. рублей или на 0,8−1,5%. При этом у моделей RX и VX изменилась стоимость нескольких комплектаций, а у автомобиля TXL стали дороже все версии.

Exeed VX
Exeed VX
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Стали дороже две комплектации из четырёх у кросс-купе Exeed RX: а именно две версии с классическим 8-ступенчатым автоматом. Комплектация Premium стала дороже на 50 тыс. рублей и теперь доступна по цене 5,26 млн рублей. Flagship подорожал также на 50 тыс. рублей до 5,41 млн рублей.

Exeed RX
Exeed RX

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Цена комплектаций Prestige и Platinum с роботом осталась прежней: 4,6 млн и 4,9 млн рублей соответственно.

Кроссовер Exeed VX стал дороже во всех версиях, за исключением базовой, которая по-прежнему стоит 5,6 млн рублей. А топовая версия President подорожала на 60 тыс. рублей: шестиместная стоит 6,05 млн рублей, семиместная – 6,35 млн рублей.

Exeed TXL
Exeed TXL

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Кроссовер Exeed TXL подорожал на 60 тыс. рублей во всех версиях: их стоимость теперь составляет от 4,05 млн до 4,66 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 8
03.10.2024
Фото:Exeed
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