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Ладу Весту модернизируют

В ЯГТУ разработают подвеску двигателя для Lada Vesta

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) разработает конструкторскую документацию на опору подвески двигателя для АВТОВАЗа.

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«Опора предназначена для крепления силового агрегата на кузов и подрамник в подкапотном пространстве автомобиля, восприятия крутящего момента от силового агрегата при разгоне и торможении автомобиля, снижения передачи на кузов вибраций от двигателя, а также уменьшения возбуждения структурного шума панелей кузова автомобилей», – сообщили в учебном заведении.

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Известно, что деталь будет устанавливаться на автомобили семейства Lada Vesta.

Ранее сообщалось, что с 16 по 22 сентября 2024 года в РФ было реализовано 1139 новых автомобилей Belgee, что стало рекордным показателем продаж белорусской марки за одну неделю.

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Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 10
03.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54