Ладу Весту модернизируют
В ЯГТУ разработают подвеску двигателя для Lada Vesta
Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) разработает конструкторскую документацию на опору подвески двигателя для АВТОВАЗа.
«Опора предназначена для крепления силового агрегата на кузов и подрамник в подкапотном пространстве автомобиля, восприятия крутящего момента от силового агрегата при разгоне и торможении автомобиля, снижения передачи на кузов вибраций от двигателя, а также уменьшения возбуждения структурного шума панелей кузова автомобилей», – сообщили в учебном заведении.
Известно, что деталь будет устанавливаться на автомобили семейства Lada Vesta.
Ранее сообщалось, что с 16 по 22 сентября 2024 года в РФ было реализовано 1139 новых автомобилей Belgee, что стало рекордным показателем продаж белорусской марки за одну неделю.
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Источник: «Коммерсантъ»
Фото:АВТОВАЗ
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03.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta ()
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
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