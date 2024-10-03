Ладу Весту модернизируют

В ЯГТУ разработают подвеску двигателя для Lada Vesta

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) разработает конструкторскую документацию на опору подвески двигателя для АВТОВАЗа.

«Опора предназначена для крепления силового агрегата на кузов и подрамник в подкапотном пространстве автомобиля, восприятия крутящего момента от силового агрегата при разгоне и торможении автомобиля, снижения передачи на кузов вибраций от двигателя, а также уменьшения возбуждения структурного шума панелей кузова автомобилей», – сообщили в учебном заведении.

Известно, что деталь будет устанавливаться на автомобили семейства Lada Vesta.

Ранее сообщалось, что с 16 по 22 сентября 2024 года в РФ было реализовано 1139 новых автомобилей Belgee, что стало рекордным показателем продаж белорусской марки за одну неделю.

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Источник: «Коммерсантъ»