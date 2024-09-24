Россияне продолжают скупать машины этой белорусско-китайской марки

Бренд Belgee продал рекордное количество автомобилей в России за одну неделю

Продажи автомобилей белорусского бренда Belgee установили рекорд в России: за прошлую неделю (с 16 по 22 сентября) было реализовано 1139 единиц новых кроссоверов. Уточним, что в России сейчас в продаже есть только Belgee X50 и Belgee X70 (бывшие Geely Coolray и Geely Atlas Pro).

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Это рекордный уровень продаж, прошлый рекорд составил 1042 единицы (столько было продано на 17 неделе 2024 года).

На этом фоне Belgee теперь занимает более высокую позицию в топ-10 автобрендов на российском рынке. У нее уже шестое место, хотя ранее выше седьмого марка не поднималась.

По итогам продаж на 38 неделе бренд Belgee обошел Omoda (1010 проданных машин, 7 место), Jetour (921 проданный автомобиль, 8 место), Exeed (827 авто, 9 место) и Tank (749 реализованных автомобилей, 10 место).

Belgee X70

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Источник: «Автостат»