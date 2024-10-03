Глава АВТОВАЗа предложил новые меры поддержки отечественного автопрома
На заседании совета Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил о необходимости защитных мер для российского авторынка от дешевых иномарок.
Он отметил, что отечественное машиностроение готово к выполнению поставленных задач, но требуется поддержка государства «через точечную донастройку законодательства, через меры защиты рынка от импортного демпинга, а также через льготные займы ФРП, гранты и субсидии». Всё это необходимо на фоне очень высокой ключевой ставки ЦБ, отметил Соколов.
Он считает, что именно производители должны подсказывать ведомствам и министерствам актуальные меры поддержки отечественного автопрома.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».
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Источник: Lada.ru