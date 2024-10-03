Дилерская сеть отечественного завода насчитывает свыше 80 точек по всей России

Гендиректор АГР Калицев: за 9 месяцев завод выпустил более 17 тысяч Solaris

За девять месяцев «Автомобильный завод АГР» реализовал более 13 тыс. автомобилей Solaris, а дилерская сеть бренда охватила почти всю Россию. Об этом заявил генеральный директор группы компаний «АГР» Алексей Калицев.

«Девять месяцев назад перед нами стояла сложная задача справиться с высококонкурентной средой и обеспечить достойные продажи автомобилей нового бренда. Мы смогли за очень короткий период развернуть дилерскую сеть, которая протянулась через всю карту России от ее самой западной до самой восточной точки, были сформированы привлекательные финансовые продукты, запущены программы для корпоративных клиентов. Все это позволило за последние три месяца практически удвоить продажи моделей Solaris», – цитирует топ-менеджера пресс-служба.

По словам Калицева, в планах предприятия углубить локализацию производства, а также развивать новые цифровые сервисы и расширить географию своего присутствия.

Отмечается, что за неполные девять месяцев текущего года с конвейера «Автомобильного завода АГР» Петербурге сошли 17,02 тыс. автомобилей бренда Solaris. Благодаря высокой локализации все модели соответствуют международным стандартам качества и требованиям к выпускаемой продукции. Всего в период с марта по сентябрь 2024 года реализовано 13,779 тыс. автомобилей Solaris. Такие показатели позволили Solaris войти в топ-3 лидеров в сегменте седанов.

Дилерская сеть Solaris в настоящее время насчитывает 81 действующего партнера, автоцентры есть в 55 российских субъектах. Активная экспансия в регионы продолжаются параллельно с внедрением новых стандартов оформления центров продаж. Более 69% предприятий соответствуют единым нормам визуальной идентификации.

Кроме того, расширяется список банков–партнеров, запущены программы для корпоративных клиентов, а для остальных покупателей предлагается в том числе услуга трейд-ин, в рамках которой покупка автомобиля Solaris обойдется с выгодой до 160 тыс. рублей.

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Источник: пресс-служба АГР