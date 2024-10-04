#
МолнияНовый штрафГде сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta
4 октября
АВТОВАЗ вернет на Lada Vesta еще одну важную опцию
Груненков: АВТОВАЗ начнет выпуск Lada Vesta с...
GMC Sierra
4 октября
420-сильный пикап с АКП и полный привод — а за что почти 15 млн рублей?
На рынок России привезли 420-сильный пикап 4х4...
К концу 2024 года российский рынок не досчитается 130 тыс. водителей такси
4 октября
К концу 2024 года российский рынок не досчитается 130 тыс. водителей такси
Власти готовят послабления в закон о такси...

«Газпромнефть-СМ» представила научные проекты сотрудников и партнеров

«Газпромнефть – смазочные материалы» организовала VII Научно-техническую конференцию (НТК).

Мероприятие объединило свыше 80 специалистов компании, студентов и ученых из крупнейших университетов России. В оценку докладов и обсуждение проектов вовлечена вся команда руководителей «Газпромнефть-СМ». Ежегодная конференция – это часть стратегии компании по развитию потенциала сотрудников, эффективная площадка для обмена опытом.


Участники представили новаторские идеи в самых разных сферах – от разработки новых рецептур авиационных смазочных материалов и пакетов присадок до предложений использовать продукцию «Газпромнефть-СМ» в боулинг-центрах. За семь лет проведения НТК сотни проектов были реализованы и показали свою эффективность не только для компании, но и для всей отрасли.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Научно-техническая конференция – важная часть программы развития компетенций наших сотрудников. Каждый год растет число участников, масштабы, уровень оригинальности и новаторства конкурсных работ. Мы поощряем инициативность и готовы помочь превратить даже самые смелые идеи в реальные проекты. Все предложения тщательно рассматривают и оценивают команды экспертов, благодаря этому каждый участник получает высокопрофессиональную поддержку и стимул для дальнейшего развития».

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:Олег Сингареев
Количество просмотров 11
04.10.2024
Фото:Олег Сингареев
Поделиться:
Оцените материал:
0