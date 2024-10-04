«Газпромнефть-СМ» представила научные проекты сотрудников и партнеров

«Газпромнефть – смазочные материалы» организовала VII Научно-техническую конференцию (НТК).

Мероприятие объединило свыше 80 специалистов компании, студентов и ученых из крупнейших университетов России. В оценку докладов и обсуждение проектов вовлечена вся команда руководителей «Газпромнефть-СМ». Ежегодная конференция – это часть стратегии компании по развитию потенциала сотрудников, эффективная площадка для обмена опытом.

Участники представили новаторские идеи в самых разных сферах – от разработки новых рецептур авиационных смазочных материалов и пакетов присадок до предложений использовать продукцию «Газпромнефть-СМ» в боулинг-центрах. За семь лет проведения НТК сотни проектов были реализованы и показали свою эффективность не только для компании, но и для всей отрасли.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Научно-техническая конференция – важная часть программы развития компетенций наших сотрудников. Каждый год растет число участников, масштабы, уровень оригинальности и новаторства конкурсных работ. Мы поощряем инициативность и готовы помочь превратить даже самые смелые идеи в реальные проекты. Все предложения тщательно рассматривают и оценивают команды экспертов, благодаря этому каждый участник получает высокопрофессиональную поддержку и стимул для дальнейшего развития».