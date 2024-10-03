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Премиальный кроссовер пройдет суровые испытания на выносливость

Гибридную версию Exlantix ET готовят к тестированию на международном маршруте

Новый премиальный бренд Exlantix проведет тестовые испытания запаса хода на полноразмерном кроссовере ET с последовательной гибридной силовой установкой. В рамках Global User Summit 2024 участники проедут более тысячи километров. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

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Бренд Exlantix предоставит возможность гостям мероприятия принять участие в пробеге от Пекина до Уху и пересечь пять провинций и несколько городов. Панорамная крыша и высокий уровень шумоизоляции в салоне автомобили позволит насладиться живописным маршрутом. А просторный салон и сиденья с функцией массажа, трехзонного климат-контроля с ионизацией и ароматизацией воздуха сделают поездку максимально комфортной и для водителя, и для пассажиров.

«Благодаря интеллектуальной пневматической подвеске IAS и амортизаторам с технологией CDC автомобиль уверенно чувствует себя на дороге даже в самых сложных условиях. Гибридная версия полноразмерного кроссовера Exlantix оснащена тяговой электробатареей в 43 кВт*ч, заряжаемой при помощи турбодвигателя объемом 1.5 л. Силовая установка обеспечивает внушительный запас хода в 1238 км1 при полном заряде и топливном баке», – подчеркнули в пресс-службе.
Exlantix ET
Exlantix ET

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Сохранять электроэнергию помогают различные режимы рекуперации, а также восполнение заряда от двигателя внутреннего сгорания, позволяющее получить 3.6 кВт*ч на каждый литр топлива. Команда инженеров Exlantix постоянно работает над усовершенствованием автомобиля перед его выходом на рынок. Тестовое испытание позволит оценить функционал и эффективность всех новаций автомобиля на дорогах с различными покрытиями и скоростными режимами.

Exlantix ET
Exlantix ET
Exlantix ET
Exlantix ET
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Источник: пресс-служба Exlantix

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Светлана Тарасенко
Фото:Exlantix
Количество просмотров 2
03.10.2024
Фото:Exlantix
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