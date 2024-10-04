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Инновационные проекты в машиностроении получат господдержку

Глава кабмина Мишустин: На проекты в машиностроении выделят гранты на ₽1 млрд

На реализацию инновационных проектов в сфере машиностроения Правительство РФ выделит гранты в размере одного миллиарда рублей. Об этом в ходе очередного заседания кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Мы расширим набор инструментов доступным передовым предприятиям, выделим еще миллиард рублей в виде грантов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с обязательным внедрением полученных результатов в производство. Эти средства пойдут на реализацию не менее восьми инновационных проектов в машиностроении, в том числе в транспортном и нефтегазовом», – уточнил глава кабмина.

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Планируется реализовать не менее восьми проектов, в том числе в транспортном и нефтегазовом сегментах. По словам Мишустина, принятое решение будет самым положительным образом способствовать росту инвестиционной активности производителей высокотехнологичной продукции.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 15
04.10.2024
Фото:Wikimedia
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