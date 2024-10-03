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В Россию привезли 5 новых американских кроссоверов — известны цены
3 октября
В Россию привезли 5 новых американских кроссоверов — известны цены
На авторынке России появились новые Dodge...
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В Россию привезли 5 новых американских кроссоверов — известны цены

На авторынке России появились новые Dodge Durango и Lincoln Aviator

На российском рынке можно найти американские кроссоверы, хотя и в ограниченном количестве. А после ухода мировых брендов количество моделей от американского автопрома и вовсе сократилось. В основном их привозят под конкретный заказ по схеме параллельного импорта. Эксперты выяснили, сколько стоят такие кроссоверы и чем они привлекают покупателей.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Lincoln Aviator называют одним из самых харизматичных кроссоверов современности. Он оснащен бензиновый «твин-турбо» мотором объемом 3,0 л мощностью 400 л.с. в сочетании с 10-ступенчатым «автоматом». Опционально Lincoln Aviator комплектуется адаптивной пневмоподвеской с возможностью изменения режимов работы. Фронтальная камера сканирует поверхность дороги и в режиме реального времени меняет жесткость подвески. Цена Lincoln Aviator на рынке РФ варьируется от 10 до 15 млн. рублей.

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Кроссовер Dodge Durango 2024 модельного года на американском рынке предлагается с огромным числом силовых агрегатов: 3,6 V6 на 293 и 295 л.с., V8 5,7 HEMI на 360 л.с., 6,4 V8 SRT мощностью 475 л.с. и даже 6,2 V8 HEMI с отдачей 710 л.с. Трансмиссия 8-ступенчатый автомат, модель в вариации SRT Hellcat Premium разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с, максимальная скорость составляет 290 км/ч.

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Уже в «базе» у Dodge Durango заявлены активные подголовники первого и второго рядов кресел, круиз-контроль, камера заднего вида, увесистый набор водительских ассистентов, включая систему автоматического торможения. За такой автомобиль на российском рынке просят от 11,5 до 20,2 млн. рублей.

Кроме того, российские покупатели могут найти на рынке GMC Acadia по цене от 8,8 до 10,6 млн рублей, Cadillac Lyriq по цене от 10,3 до 11,3 млн рублей, а новый Chevrolet Blazer предлагают за 7,5-11 млн рублей.

Cadillac Lyriq
Chevrolet Blazer
Dodge Durango
Lincoln Aviator
GMC Acadia

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Lincoln | Dodge | GMC | Cadillac | Chevrolet
Количество просмотров 29
03.10.2024
Фото:Unsplash | Lincoln | Dodge | GMC | Cadillac | Chevrolet
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