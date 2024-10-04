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420-сильный пикап с АКП и полный привод — а за что почти 15 млн рублей?

На рынок России привезли 420-сильный пикап 4х4 GMC Sierra 2024 за ₽ 14,7 млн

На рынке России появился американский пикап GMC Sierra 2024 года выпуска, новинка предлагается в комплектации Denali Ultimate по цене 14,7 млн рублей. GMC Sierra выбирают автовладельцы, ценящие мощь, комфорт и универсальность.

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Под капотом GMC Sierra стоит мощный бензиновый двигатель объемом 6,2 л мощностью 420 л.с., мотор работает в паре с автоматической коробкой передач, привод – полный. В длину пикап достигает от 5,3 до 5,7 метра.

Что касается комплектации Denali Ultimate, то она очень обширная: антиблокировочная и антипробуксовочная системы, система курсовой устойчивости, а также контроль «слепых зон» и помощь при экстренном торможении.

GMC Sierra
GMC Sierra

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В салоне двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, подогрев руля, кожаная обивка салона, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей. Пикап оборудован передним и задним парктрониками, камерами кругового обзора, системой контроля за полосой движения и адаптивным круиз-контролем, благодаря которым автомобиль отлично управляем даже в сложных дорожных условиях.

GMC Sierra
GMC Sierra
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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:GMC
Количество просмотров 4
04.10.2024
Фото:GMC
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