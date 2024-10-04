420-сильный пикап с АКП и полный привод — а за что почти 15 млн рублей?
На рынке России появился американский пикап GMC Sierra 2024 года выпуска, новинка предлагается в комплектации Denali Ultimate по цене 14,7 млн рублей. GMC Sierra выбирают автовладельцы, ценящие мощь, комфорт и универсальность.
Под капотом GMC Sierra стоит мощный бензиновый двигатель объемом 6,2 л мощностью 420 л.с., мотор работает в паре с автоматической коробкой передач, привод – полный. В длину пикап достигает от 5,3 до 5,7 метра.
Что касается комплектации Denali Ultimate, то она очень обширная: антиблокировочная и антипробуксовочная системы, система курсовой устойчивости, а также контроль «слепых зон» и помощь при экстренном торможении.
В салоне двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, подогрев руля, кожаная обивка салона, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей. Пикап оборудован передним и задним парктрониками, камерами кругового обзора, системой контроля за полосой движения и адаптивным круиз-контролем, благодаря которым автомобиль отлично управляем даже в сложных дорожных условиях.
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Источник: speedme.ru