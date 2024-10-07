BYD сделал ставку на хэтчбек, хотя сейчас они мало популярны

Новый хэтчбек BYD Seal 06 выйдет на рынок Китая 18 октября

Предварительные продажи Seal 06 GT начались в конце августа по цене от 150 000 до 200 000 юаней (1,8 млн – 2,4 млн рублей).

BYD Seal 06 GT — долгожданный хэтчбек от крупнейшего в мире производителя NEV. Он создан на основе концепт-кара Ocean-M, представленного на Пекинском автосалоне в апреле 2024 года. Выход Seal 06 GT на рынок изначально был запланирован на конец сентября. Но его отложили до октября.

Трудно определить прямых конкурентов Seal 06 GT, поскольку хэтчбеки в Китае популярностью не пользуются.

BYD Seal построен на новейшей архитектуре бренда e-Platform 3.0 Evo. У него спортивный передний бампер, тонкие светодиодные фары и одинарный задний фонарь.

Его габариты составляют 4630/1880/1490 мм с колесной базой 2820 мм.

Внутри Seal 06 GT имеет обычную для BYD компоновку. Центральная консоль оснащена 15,6-дюймовым вращающимся плавающим экраном и 10,25-дюймовой ЖК-панелью приборов. Кроме того, Seal 06 GT добавляет 12-дюймовый проекционный дисплей. Другие особенности салона — несколько беспроводных зарядных площадок для телефонов.

Для BYD Seal 06 GT разработано три варианта двигателей. Базовая версия получат установленный сзади электромотор мощностью 160 кВт (214 л. с.).

Существует и более мощный вариант с выходной мощностью 165 кВт (221 л. с.).

Полноприводный вариант BYD Seal 06 GT оснащен двумя моторами (на передней и задней оси) суммарной мощностью 310 кВт (415 л. с.).

Доступны два варианта аккумуляторов: на 60 кВт·ч и 73 кВт·ч. Запас хода электрокара составляет 505–605 км (CLTC).

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Источник: СarNewsChina