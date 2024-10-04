Седан Geely Emgrand превратится в Belgee S50: известны сроки запуска

В Белоруссии начнут выпуск Geely Emgrand под брендом BelGee до конца 2024 года

До конца 2024 года в Белоруссии начнется выпуск автомобиля Geely Emgrand под маркой BelGee сообщил глава белорусского бренда Геннадий Свидерский. То же самое произошло ранее с китайскими автомобилями Coolray и Atlas Pro. Он пояснил, что на данном этапе производитель налаживает процесс по выпуску Emgrand.

Geely Emgrand

Новый BelGee S50 будет отличаться от китайского «донора» большим количеством локализованных компонентов.

Стоимость Geely Emgrand в РФ составляет 2,1-2,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: abw.by