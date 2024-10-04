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Седан Geely Emgrand превратится в Belgee S50: известны сроки запуска

В Белоруссии начнут выпуск Geely Emgrand под брендом BelGee до конца 2024 года

До конца 2024 года в Белоруссии начнется выпуск автомобиля Geely Emgrand под маркой BelGee сообщил глава белорусского бренда Геннадий Свидерский. То же самое произошло ранее с китайскими автомобилями Coolray и Atlas Pro. Он пояснил, что на данном этапе производитель налаживает процесс по выпуску Emgrand.

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Geely Emgrand
Geely Emgrand

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Новый BelGee S50 будет отличаться от китайского «донора» большим количеством локализованных компонентов.

Стоимость Geely Emgrand в РФ составляет 2,1-2,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: abw.by

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 12
04.10.2024
Фото:Geely
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