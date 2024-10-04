Парковаться на газонах в Москве стали меньше на 30%, но проблема всё еще есть

Ликсутов: за парковку на газоне предусмотрен штраф от 5 тыс. рублей

Более 45 тыс. случаев парковки на зеленых насаждениях выявили инспекторы МАДИ с начала года в Москве. Водители бросали машины даже вблизи парковых зон и детских площадок.

Водителям напомнили, что парковка на газонах даже в осенне-зимний период вредит растениям и корням деревьев.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Несмотря на то, что количество случаев парковки на газонах в Москве сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом, мы просим водителей быть внимательными и не заезжать на зеленые насаждения даже одним колесом.

За это предусмотрен штраф от 5 тыс. рублей.

Сообщить о неправильной парковке можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.