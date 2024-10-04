#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какие шины лучше и что с ценами? Мы выбрали для вас отличные марки
4 октября
Какие шины лучше и что с ценами? Мы выбрали для вас отличные марки
Водителям назвали топ-5 шин китайских шин, не...
Начало торговой войны? Евросоюз введет пошлины против электромобилей из Китая
4 октября
Начало торговой войны? Евросоюз введет пошлины против электромобилей из Китая
Еврокомиссия: страны Евросоюза одобрили...
Водителям рассказали, запчасти какой страны подойдут для ремонта «европейцев»
4 октября
Водителям рассказали, запчасти какой страны подойдут для ремонта «европейцев»
Эксперт Кукарин объяснил, почему водители...

Парковаться на газонах в Москве стали меньше на 30%, но проблема всё еще есть

Ликсутов: за парковку на газоне предусмотрен штраф от 5 тыс. рублей

Более 45 тыс. случаев парковки на зеленых насаждениях выявили инспекторы МАДИ с начала года в Москве. Водители бросали машины даже вблизи парковых зон и детских площадок.

Водителям напомнили, что парковка на газонах даже в осенне-зимний период вредит растениям и корням деревьев.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Несмотря на то, что количество случаев парковки на газонах в Москве сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом, мы просим водителей быть внимательными и не заезжать на зеленые насаждения даже одним колесом.

За это предусмотрен штраф от 5 тыс. рублей.

Сообщить о неправильной парковке можно по телефону МАДИ: +7(495)540-76-56.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Количество просмотров 25
04.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0