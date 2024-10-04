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Самая доступная версия популярного китайского внедорожника появилась у дилеров

Кроссовер Exeed VX в новой комплектации Prestige начал поступать к дилерам в РФ

Флагманский кроссовер Exeed VX в новой комплектации Prestige за 5 600 000 рублей начал поступать к дилерам в РФ. Главная особенность версии Prestige – складываемые в ровный пол сиденья 2-го и 3-го рядов, что позволяет увеличить объем багажника, а также сделать погрузку и разгрузку более удобной.

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Среди опций Prestige панорамная крыша, 20-дюймовые колеса, три крупных экрана на передней панели, встроенный видеорегистратор, все возможные обогревы, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и массаж в кресле водителя.

Оснащается автомобиль 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с., классической 8-ступенчатой АКП. Привод полный.

Exeed VX
Exeed VX

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 16
04.10.2024
Фото:Exeed
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Отзывы о Exeed VX ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.
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