Самая доступная версия популярного китайского внедорожника появилась у дилеров

Кроссовер Exeed VX в новой комплектации Prestige начал поступать к дилерам в РФ

Флагманский кроссовер Exeed VX в новой комплектации Prestige за 5 600 000 рублей начал поступать к дилерам в РФ. Главная особенность версии Prestige – складываемые в ровный пол сиденья 2-го и 3-го рядов, что позволяет увеличить объем багажника, а также сделать погрузку и разгрузку более удобной.

Среди опций Prestige панорамная крыша, 20-дюймовые колеса, три крупных экрана на передней панели, встроенный видеорегистратор, все возможные обогревы, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и массаж в кресле водителя.

Оснащается автомобиль 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с., классической 8-ступенчатой АКП. Привод полный.

Exeed VX

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Источник: «Автостат»