Пассажирский автобус протаранил больше десятка припаркованных машин
В Уфе автобус при выезде из гаража снес 13 припаркованных автомобилей
4 октября в Уфе автобус НефАЗ снес тринадцать припаркованных машин. Уточняется, что в полдень автобус наехал на легковые автомобили, когда выезжал из гаража на улице Рихарда Зорге.
Пострадал водитель автобуса. В момент аварии в общественном транспорте не было пассажиров.
Водитель рассказал, что у автобуса заклинила коробка передач.
Ранее сообщалось, что с 16 по 22 сентября 2024 года в РФ было реализовано 1139 новых автомобилей Belgee, что стало рекордным показателем продаж белорусской марки за одну неделю.
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Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Уфы
Фото:МВД Медиа
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04.10.2024
Фото:МВД Медиа
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