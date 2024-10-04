Пассажирский автобус протаранил больше десятка припаркованных машин

В Уфе автобус при выезде из гаража снес 13 припаркованных автомобилей

4 октября в Уфе автобус НефАЗ снес тринадцать припаркованных машин. Уточняется, что в полдень автобус наехал на легковые автомобили, когда выезжал из гаража на улице Рихарда Зорге.

Пострадал водитель автобуса. В момент аварии в общественном транспорте не было пассажиров.

Водитель рассказал, что у автобуса заклинила коробка передач.

Ранее сообщалось, что с 16 по 22 сентября 2024 года в РФ было реализовано 1139 новых автомобилей Belgee, что стало рекордным показателем продаж белорусской марки за одну неделю.

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Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Уфы