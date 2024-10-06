Названы десять проблем гибридных машин в российском климате

Эксперт Березин перечислил проблемы, с какими столкнутся владельцы гибридов в РФ

Владельцы гибридов могут столкнуться с проблемами в эксплуатации своих машин, рассказал руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин. По его словам, тот факт, что гибрид имеет одновременно электродвигатель и ДВС, является его слабым местом. У обоих моторов урезанные характеристики и меньшая, чем у полноценных электрокаров, емкость батареи. И это грозит проблемами зимой.

При сильном морозе гибрид может исчерпать возможности движения уже через 60-80 километров хода. Также в таких условиях снижается мощность. Еще одной проблемой является повышенный расход горючего при низких температурах: машина чаще переключается на ДВС, чтобы компенсировать ограниченную емкость аккумулятора.

Также на морозе замедляется зарядка батареи. При подзарядке от бытовых источников питания необходимо использовать надежный стабилизатор тока. Иначе перепад напряжения может привести к возгоранию.

Эксперт уточняет, что для прогрева гибридов требуется больше времени, чем для обычной машины.

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Источник: Газета.ru