#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обслуживаем «китайца»: фирменные расходники или можно сэкономить?
6 октября
Обслуживаем «китайца»: фирменные расходники или можно сэкономить?
Эксперт «За рулем» рассказал, сколько стоят...
Названы десять проблем гибридных машин в российском климате
6 октября
Названы десять проблем гибридных машин в российском климате
Эксперт Березин перечислил проблемы, с какими...
Тренажер для водителей категорий C и CE
6 октября
Водителей будут готовить по-новому: подробности
На КАМАЗе разработали тренажер для обучения...

Названы десять проблем гибридных машин в российском климате

Эксперт Березин перечислил проблемы, с какими столкнутся владельцы гибридов в РФ

Рекомендуем
Двигатель, колеса, вентилятор — куда не надо лазить в машине

Владельцы гибридов могут столкнуться с проблемами в эксплуатации своих машин, рассказал руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин. По его словам, тот факт, что гибрид имеет одновременно электродвигатель и ДВС, является его слабым местом. У обоих моторов урезанные характеристики и меньшая, чем у полноценных электрокаров, емкость батареи. И это грозит проблемами зимой.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

При сильном морозе гибрид может исчерпать возможности движения уже через 60-80 километров хода. Также в таких условиях снижается мощность. Еще одной проблемой является повышенный расход горючего при низких температурах: машина чаще переключается на ДВС, чтобы компенсировать ограниченную емкость аккумулятора.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Также на морозе замедляется зарядка батареи. При подзарядке от бытовых источников питания необходимо использовать надежный стабилизатор тока. Иначе перепад напряжения может привести к возгоранию.

Эксперт уточняет, что для прогрева гибридов требуется больше времени, чем для обычной машины.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

Источник: Газета.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Михаил Климентьев/ТАСС
Количество просмотров 10
06.10.2024
Фото:Михаил Климентьев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0