В этой машине можно получить ожоги от обогрева сидений: случай не единичный

На Mazda подан коллективный иск в суд из-за неисправного обогрева сидений

В Верховный суд Сан-Франциско был подан коллективный иск против компании Mazda.

Группа истцов утверждает, что функция подогрева сидений в автомобилях Mazda 6 2018 года выпуска была серьезно неисправна и привела к серьезным травмам. Кристина Д. в своей жалобе рассказала о том, как, используя функцию подогрева сидения, она получила сильные ожоги, оставившие шрамы на коже. Это не единичный случай: другие владельцы автомобилей Mazda также заявили о получении ожогов, что подчеркивает масштаб проблемы.

В иске утверждается, что Mazda знала о проблемах с подогревом сидений в течение нескольких лет, однако не предприняла никаких шагов для информирования потребителей о потенциальных рисках. Это вызывает серьезные вопросы о добросовестности компании и ее ответственности перед клиентами. Истцы утверждают, что Mazda продолжала активно продавать автомобили с опасной функцией, подвергая риску «тысячи граждан Калифорнии».

В коллективном иске Mazda обвиняют не только в небрежности, но и в мошенничестве. Истцы утверждают, что компания активно рекламировала функцию подогрева сидений, зная о ее неисправности. Это вводило потребителей в заблуждение и создавало ложное представление о безопасности и качестве продукции. Обвинения также включают нарушение условий гарантии и законов о недобросовестной конкуренции в Калифорнии.

Истцы требуют возмещения убытков, понесенных в результате использования опасной функции. В частности, они просят компенсировать медицинские расходы, потерю рабочего времени и потенциальные будущие доходы, а также моральный ущерб, который они испытали из-за полученных травм. Сумма требований может достигать значительных размеров, учитывая количество пострадавших и серьезность их травм.

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Источник: ITHome