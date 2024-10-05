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В этой машине можно получить ожоги от обогрева сидений: случай не единичный

На Mazda подан коллективный иск в суд из-за неисправного обогрева сидений

В Верховный суд Сан-Франциско был подан коллективный иск против компании Mazda.

Группа истцов утверждает, что функция подогрева сидений в автомобилях Mazda 6 2018 года выпуска была серьезно неисправна и привела к серьезным травмам. Кристина Д. в своей жалобе рассказала о том, как, используя функцию подогрева сидения, она получила сильные ожоги, оставившие шрамы на коже. Это не единичный случай: другие владельцы автомобилей Mazda также заявили о получении ожогов, что подчеркивает масштаб проблемы.

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В иске утверждается, что Mazda знала о проблемах с подогревом сидений в течение нескольких лет, однако не предприняла никаких шагов для информирования потребителей о потенциальных рисках. Это вызывает серьезные вопросы о добросовестности компании и ее ответственности перед клиентами. Истцы утверждают, что Mazda продолжала активно продавать автомобили с опасной функцией, подвергая риску «тысячи граждан Калифорнии».

В коллективном иске Mazda обвиняют не только в небрежности, но и в мошенничестве. Истцы утверждают, что компания активно рекламировала функцию подогрева сидений, зная о ее неисправности. Это вводило потребителей в заблуждение и создавало ложное представление о безопасности и качестве продукции. Обвинения также включают нарушение условий гарантии и законов о недобросовестной конкуренции в Калифорнии.

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Истцы требуют возмещения убытков, понесенных в результате использования опасной функции. В частности, они просят компенсировать медицинские расходы, потерю рабочего времени и потенциальные будущие доходы, а также моральный ущерб, который они испытали из-за полученных травм. Сумма требований может достигать значительных размеров, учитывая количество пострадавших и серьезность их травм.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 17
05.10.2024
Фото:Unsplash
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