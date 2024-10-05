Теперь – на трассу! Еще один неожиданный шаг Киану Ривза

Киану Ривз примет участие в гонках спорткаров Toyota GR86

Отметивший в сентябре 60-летний юбилей Кину Ривз – наверное, самая необычная голливудская звезда. Но если вам кажется, что со времен последнего мема со странноватым, милым и добрым Ривзом прошло слишком много времени, не тревожьтесь: скорее всего, на подходе еще одна волна «Киану-хайпа». Актер объявил, что примет участие в гонках.

В своих аккаунтах в соцсетях Ривз сообщил, что примет участие в разовой гонке серии Toyota GR Cup на легендарном автодроме Indianapolis Motor Speedway. В качестве еще одного новичка к нему присоединится известный ютубер, автор канала Dude Perfect Коди Джонс.

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Вы удивитесь, но самого Киану абсолютным новичком в гонках не назовешь: в 2009 и 2010 годах он участвовал в гонках знаменитостей, проводившихся в в Лонг-Бич, Калифорния, причем первую гонку даже выиграл. Кроме того, он регулярно посещает этапы Формулы-1 и владеет впечатляющей коллекцией спорткаров и мотоциклов.

В серии Toyota GR Cup гоняются на почти серийных спорткарах GR86, произведенных Тойотой на своем обычном заводе в Северной Каролине. Все изменения по сравнению со стандартными машинами сводятся к каркасам безопасности, секвентальной коробке передач, спортивным настройкам подвески и единых шинах Continental... Заезды пройдут в этот уик-энд, и это уже не гонки знаменитостей, а самые настоящие профессиональные соревнования. Пожелаем Нео удачи!

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Источник: Motor1