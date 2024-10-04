Положительная динамика: авторынок с начала 2024 года вырос почти на 60%

АЕБ: для развития авторынка нужна господдержка спроса и локального производства

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) на авторынке России по итогам девяти месяцев текущего года выросли на 58% и составили более 1,2 млн шт. В сентябре рост составил 33% (до 154 741 экз.). Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные АО «ППК» (СП «Автостата» и оператора ЭПТС).

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, в целом продажи в третьем квартале не превысили показатели второго квартала 2024 года.

«Это может свидетельствовать о том, что мы приближаемся к ограничению потенциала роста рынка из-за снижения покупательской способности и удовлетворения отложенного спроса со стороны потребителей. Скорее всего, в ближайшие месяцы положительная динамика сохранится, но уже не будет такой стремительной», – объяснил Калицев.

При этом он подчеркивает, что результаты девяти месяцев наглядно свидетельствуют о том, что по итогам года рынок с большой долей вероятности достигнет более высоких показателей, чем прогнозировалось ранее (1,45 млн штук; +30% г/г). Чтобы рынок динамично развивался необходима поддержка потребительского спроса и локального производства со стороны государства, резюмировал Калицев.

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Источник: interfax.ru