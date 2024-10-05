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Машина Формулы 1 против других гоночных автомобилей… Не спешите с ответом!

Болид Red Bull свели на трассе с дрифт-каром, трофи-траком и машиной ралли-кросса

Пусть у команды Red Bull не все гладко в текущем чемпионате Ф-1, снимать угарные видео они не прекращают. В этот раз они выкатили на трассу Red Bull RB7 – этот болид несколько моложе култхардовского Red Bull RB1, но он и успешнее: на нем Себастьян Феттель в 2011 году завоевал свой второй чемпионский титул.

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За рулем оказался опытный голландский пилот Патрик Фризахер, а противостояли ему американский экс-пилот Ф-1 Скотт Спид на актуальной ралли-кроссовой Subaru WRX STI, новозеландский дрифтер Майк Уиддетт на дрифт-суперкаре McLaren P1 Hypercar MadMac и американец Эндю Карлсон за рулем гоночного трофи-трака Pro4 Trophy Truck.

– Получается, моя дорожка самая длинная? – вопрошает Фризахер, разглядывая схему трассу.

– Так у тебя машина Формулы 1, – под хихиканье остальных участников произносит ведущая.

Впрочем, после квалификационных заездов все без исключения признают, что гонка будет справедливой.

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Трассу для каждого автомобиля организаторы проложили по автодрому столь щепетильно, что дельта времени прохождения круга уложилась в секунду. Поэтому, несмотря на глобальную разницу в технической части, всех уравняет последний общий поворот. А кто окажется «ровнее»?..

Источник: autosport.com.ru

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
05.10.2024
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