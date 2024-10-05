Машина Формулы 1 против других гоночных автомобилей… Не спешите с ответом!

Болид Red Bull свели на трассе с дрифт-каром, трофи-траком и машиной ралли-кросса

Пусть у команды Red Bull не все гладко в текущем чемпионате Ф-1, снимать угарные видео они не прекращают. В этот раз они выкатили на трассу Red Bull RB7 – этот болид несколько моложе култхардовского Red Bull RB1, но он и успешнее: на нем Себастьян Феттель в 2011 году завоевал свой второй чемпионский титул.

За рулем оказался опытный голландский пилот Патрик Фризахер, а противостояли ему американский экс-пилот Ф-1 Скотт Спид на актуальной ралли-кроссовой Subaru WRX STI, новозеландский дрифтер Майк Уиддетт на дрифт-суперкаре McLaren P1 Hypercar MadMac и американец Эндю Карлсон за рулем гоночного трофи-трака Pro4 Trophy Truck.

– Получается, моя дорожка самая длинная? – вопрошает Фризахер, разглядывая схему трассу.

– Так у тебя машина Формулы 1, – под хихиканье остальных участников произносит ведущая.

Впрочем, после квалификационных заездов все без исключения признают, что гонка будет справедливой.

Трассу для каждого автомобиля организаторы проложили по автодрому столь щепетильно, что дельта времени прохождения круга уложилась в секунду. Поэтому, несмотря на глобальную разницу в технической части, всех уравняет последний общий поворот. А кто окажется «ровнее»?..

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Источник: autosport.com.ru