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Названы новые импортные рамные внедорожники в России
4 октября
Названы новые импортные рамные внедорожники в России
Топ-5 новых импортных внедорожников на рынке РФ

Названы новые импортные рамные внедорожники в России

Топ-5 новых импортных внедорожников на рынке РФ

Издание Autonews составило топ-5 новых импортных внедорожников на рынке РФ.

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BAIC BJ40

  • Цена: от 4 350 000 рублей
  • Двигатель: 2.0 л, бензин
  • Мощность: 218 л.с.
  • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП
BAIC BJ40
BAIC BJ40

Этот китайский внедорожник, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде, может стать достойной заменой Jeep Wrangler. Внедорожник имеет полный привод, неразрезной задний мост и понижающую передачу. Клиренс равен 201 мм.

Tank 300

  • Цена: от 4 099 000 рублей
  • Двигатель: 2.0 л, бензин
  • Мощность: 220 л.с.
  • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП
Tank 300
Tank 300

Этот автомобиль внешне напоминает Land Rover Defender. Модель получила независимую переднюю подвеску и классический задний мост. В числе его электронных помощников выбор режимов движения, внедорожный круиз-контроль и функция «танкового разворота». Клиренс равен 224 мм.

Oting Паладин

  • Цена: от 4 099 000 рублей
  • Двигатель: 2.0 л, бензин
  • Мощность: 215 л.с.
  • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП

Oting Паладин
Oting Паладин

Это рамный внедорожник из Китая, он построен на базе платформы Nissan и внешне напоминает Nissan Terra 2018 года. Модель оснащена понижающим рядом в трансмиссии, блокировками дифференциалов и клиренсом в 215 мм.

Haval H5

  • Цена: от 3 699 000 рублей
  • Двигатель: 2.0 л, бензин/дизель
  • Мощность: 200/150 л.с.
  • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП
Haval H5
Haval H5

Этот внедорожник начал продаваться в РФ осенью 2024 года. Модель построена на базе пикапа Great Wall Poer KingKong, длина равна 5,2 метра. Среди опций цифровая панель, мультимедийный экран на 12,3 дюйма, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора.

M-Hero

  • Цена: 14 490 000 рублей
  • Двигатель: гибрид
  • Мощность: 816 л.с.
  • Трансмиссия: двухступенчатая
M-Hero
M-Hero

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Модель оснащается гибридным двигателем мощностью 816 л.с.. Внедорожник имеет «режим краба», позволяющий двигаться по диагонали, камеру «прозрачный кузов», систему ночного видения и интеллектуальную пневмоподвеску.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

BAIC BJ40
Tank 300
Oting Паладин
Haval H5
M-Hero
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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos| BAIC | Tank | За рулем | Haval | M-Hero
Количество просмотров 21
04.10.2024
Фото:Depositphotos| BAIC | Tank | За рулем | Haval | M-Hero
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