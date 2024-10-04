Названы новые импортные рамные внедорожники в России

Топ-5 новых импортных внедорожников на рынке РФ

Издание Autonews составило топ-5 новых импортных внедорожников на рынке РФ.

BAIC BJ40

Цена: от 4 350 000 рублей

Двигатель: 2.0 л, бензин

Мощность: 218 л.с.

Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП

BAIC BJ40

Этот китайский внедорожник, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде, может стать достойной заменой Jeep Wrangler. Внедорожник имеет полный привод, неразрезной задний мост и понижающую передачу. Клиренс равен 201 мм.

Tank 300

Цена: от 4 099 000 рублей

Двигатель: 2.0 л, бензин

Мощность: 220 л.с.

Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП

Tank 300

Этот автомобиль внешне напоминает Land Rover Defender. Модель получила независимую переднюю подвеску и классический задний мост. В числе его электронных помощников выбор режимов движения, внедорожный круиз-контроль и функция «танкового разворота». Клиренс равен 224 мм.

Oting Паладин

Цена: от 4 099 000 рублей

Двигатель: 2.0 л, бензин

Мощность: 215 л.с.

Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП

Oting Паладин

Это рамный внедорожник из Китая, он построен на базе платформы Nissan и внешне напоминает Nissan Terra 2018 года. Модель оснащена понижающим рядом в трансмиссии, блокировками дифференциалов и клиренсом в 215 мм.

Haval H5

Цена: от 3 699 000 рублей

Двигатель: 2.0 л, бензин/дизель

Мощность: 200/150 л.с.

Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП

Haval H5

Этот внедорожник начал продаваться в РФ осенью 2024 года. Модель построена на базе пикапа Great Wall Poer KingKong, длина равна 5,2 метра. Среди опций цифровая панель, мультимедийный экран на 12,3 дюйма, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора.

M-Hero

Цена: 14 490 000 рублей

Двигатель: гибрид

Мощность: 816 л.с.

Трансмиссия: двухступенчатая

M-Hero

Модель оснащается гибридным двигателем мощностью 816 л.с.. Внедорожник имеет «режим краба», позволяющий двигаться по диагонали, камеру «прозрачный кузов», систему ночного видения и интеллектуальную пневмоподвеску.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Autonews