Количество ограничено: при покупке моделей этого бренда выгода до ₽500 тысяч

BAIC объявил спеццены на ограниченное количество моделей бренда до конца октября

Официальный дистрибьютор BAIC в России – компания «БАИК Рус» анонсировала специальные цены на автомобили бренда, они будут действовать ограниченный период с 1 по 31 октября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о городском седане BAIC U5 Plus, компактном кроссовере BAIC X35, семейном кроссовере BAIC X75 и рамном внедорожнике BAIC BJ40. На все эти модели выгода для покупателей составляет от 375 до 475 тысяч рублей.

BAIC U5 Plus

«Так, седан BAIC U5 Plus 2024 года выпуска с 1 октября 2024 года можно приобрести за 1,705 млн. рублей. Данная специальная цена установлена на версию с механической коробкой передач в комплектации Luxury. Автомобиль с вариатором в комплектации Luxury предлагается за 1,775 млн. рублей, а в максимальной комплектации Honor – за 1,875 млн. рублей», – уточнили в пресс-службе.

Компактный кроссовер BAIC X35, оснащенный турбированным двигателем объемом 1,5 л с вариатором, доступен в трех комплектациях: Fashion, Fashion Plus и Luxury. Стоимость с 1 октября текущего года составляет 1,875 млн. рублей, 1,95 млн. рублей и 2,020 млн. рублей соответственно. Отмечается, что при покупке любой комплектации моделей BAIC U5 Plus и BAIC X35 по спеццене до 31 октября клиент получает выгоду 375 тыс. рублей.

BAIC X35

Специальные цены на семейный кроссовер BAIC X75 распространяются только на комплектации Comfort, Luxury и Luxury Pro. Их можно приобрести за 2,59 млн. рублей, 2,8 млн. рублей и 2,88 млн. рублей соответственно с выгодой 400 тысяч рублей.

Рамный внедорожник BAIC BJ40 предлагается с бензиновым и дизельным двигателями, оба работают в паре с эффективной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Бензиновая версия предлагается в комплектациях Flagship и Champion по специальной цене 3,875 млн. рублей и 4,025 млн. рублей соответственно. BAIC BJ40 в дизельном исполнении доступен в комплектации Exclusive по цене за 3,925 млн. рублей. Выгода для покупателей любой версии внедорожника BAIC BJ40 в октябре составляет 475 тыс. рублей.

BAIC BJ40

В пресс-службе подчеркивают, что количество автомобилей по специальным ценам ограничено. Всю подробную информацию о предложении можно узнать у дилеров в официальных центрах BAIC.

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Источник: пресс-служба «БАИК Рус»