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Почему массовый выпуск летающих машин пока невозможен
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Почему массовый выпуск летающих машин пока невозможен
Эксперт Моржаретто объяснил, почему летающие...

Почему массовый выпуск летающих машин пока невозможен

Эксперт Моржаретто объяснил, почему летающие автомобили сложно вывести на рынок

Летающие машины сложно запустить в массовое производство, потому что они представляют собой гибридный транспорт, который полноценно не является ни автомобилем, ни самолетом, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

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«Компромиссные решения обычно хуже своих специализированных аналогов. Это как кофемолка, совмещенная с пылесосом: по отдельности они работают лучше», – сказал он.

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Эксперт замечает, что для использования таких машин водителям придется учитывать различные факторы, в том числе, погодные. Также среди минусов такого транспорта эксперт отметил их высокую стоимость, а также необходимость обустройства взлетной площадки и получения водительских и пилотских прав. Из-за этого летающие машины пока не запустили в массовое производство, подытожил Моржаретто.

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Источник: Pravda.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:kinopoisk.ru
Количество просмотров 22
06.10.2024
Фото:kinopoisk.ru
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