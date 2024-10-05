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На рынок вышел доступный и просторный американский кроссовер

СП Jiangling Ford представило доступный кроссовер Equator Sport для рынка Китая

Ford продолжает покорять китайский рынок, представив обновленную версию своего доступного кроссовера Equator Sport. Эта машина уже успела завоевать сердца многих, а теперь с новыми обновлениями готова покорить еще больше покупателей.

Ford Equator Sport
Ford Equator Sport
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Обновленный Equator Sport вырос в размерах, добавив 55 мм к своей длине, достигнув 4685 мм при неизменной колесной базе в 2726 мм. Это означает еще больше простора для пассажиров и багажа. Салон Equator Sport получил множество улучшений. Новый дизайн отделки, высококачественные материалы, два 12,3-дюймовых дисплея – это только начало.

Интерьер Ford Equator Sport
Интерьер Ford Equator Sport

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Важной особенностью стало внедрение аудиосистемы с 10 динамиками и технологией активного шумоподавления, создающей атмосферу спокойствия и комфорта. В основе информационно-развлекательной системы лежит мощный чип Snapdragon 8155, обеспечивающий плавную работу и быструю реакцию.

Equator Sport предлагает два варианта силовой установки:

  • 1.5-литровый турбомотор: развивает 170 л.с. и 260 Нм, работая в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
  • Гибридная силовая установка: объединяет 150-сильный бензиновый двигатель с электромотором мощностью 82 л.с. Запас хода на электротяге составляет 95 км, что делает Equator Sport привлекательным для экономных водителей.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Ford
Количество просмотров 10
05.10.2024
Фото:Ford
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