На рынок вышел доступный и просторный американский кроссовер
Ford продолжает покорять китайский рынок, представив обновленную версию своего доступного кроссовера Equator Sport. Эта машина уже успела завоевать сердца многих, а теперь с новыми обновлениями готова покорить еще больше покупателей.
Обновленный Equator Sport вырос в размерах, добавив 55 мм к своей длине, достигнув 4685 мм при неизменной колесной базе в 2726 мм. Это означает еще больше простора для пассажиров и багажа. Салон Equator Sport получил множество улучшений. Новый дизайн отделки, высококачественные материалы, два 12,3-дюймовых дисплея – это только начало.
Важной особенностью стало внедрение аудиосистемы с 10 динамиками и технологией активного шумоподавления, создающей атмосферу спокойствия и комфорта. В основе информационно-развлекательной системы лежит мощный чип Snapdragon 8155, обеспечивающий плавную работу и быструю реакцию.
Equator Sport предлагает два варианта силовой установки:
- 1.5-литровый турбомотор: развивает 170 л.с. и 260 Нм, работая в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
- Гибридная силовая установка: объединяет 150-сильный бензиновый двигатель с электромотором мощностью 82 л.с. Запас хода на электротяге составляет 95 км, что делает Equator Sport привлекательным для экономных водителей.
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Источник: IXBT