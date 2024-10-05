В Россию привезли хорошо оснащенный японский семейный минивэн

Дилер FTCars из Краснодара привез в Россию новый Toyota Alphard в топовой версии

Краснодарский дилер FTCars представил на российском рынке новый Toyota Alphard – роскошный минивэн с топовой силовой установкой. В сердце этого транспортного средства – гибридный силовой агрегат, объединяющий 2,5-литровый бензиновый мотор и электромотор, выдающий суммарную мощность 250 л.с.

Toyota Alphard

В состав агрегатов гибрида входит электромеханический вариатор eCVT, а привод – полный. Батарея небольшая, 5 Ач, и предназначена для дополнительной мощности, а не для длительной езды на электротяге. Просторная конфигурация 2+2+2, с удобными креслами для комфортных поездок. Машина построена на платформе Toyota TNGA-K, что обеспечивает высокую прочность кузова и улучшенные ходовые качества. Габариты – 5005 х 1850 х 1945 мм, колесная база – 3000 мм.

Интерьер Toyota Alphard

Гибридный Alphard – самый дорогой в серии, дилер же оценил машину в 18,7 млн рублей.

Toyota Alphard имеет своего «близнеца» – Lexus LM, который представляет собой более роскошную версию минивэна. Lexus LM отличается более изысканной отделкой, эксклюзивными опциями и повышенным уровнем комфорта. Стоимость Lexus LM на российском рынке стартует от 25,5 млн рублей.

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Источник: Autonews