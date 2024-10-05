#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автоконцерн потратит на разработку летающего такси баснословные ₽ 84,9 млрд
5 октября
Автоконцерн потратит на разработку летающего такси баснословные ₽ 84,9 млрд
Toyota Motor инвестирует 500 млн долларов в...
Scania начала ставить на новые грузовики б/у коробки передач: в чем причина?
5 октября
Scania начала ставить на новые грузовики б/у коробки передач: в чем причина?
Scania начала оснащать грузовики...
Toyota Camry V80
5 октября
Новая Toyota Camry появилась у дилеров: известны комплектации и цены
На рынок Казахстана официально вышла Toyota...

В Россию привезли хорошо оснащенный японский семейный минивэн

Дилер FTCars из Краснодара привез в Россию новый Toyota Alphard в топовой версии

Краснодарский дилер FTCars представил на российском рынке новый Toyota Alphard – роскошный минивэн с топовой силовой установкой. В сердце этого транспортного средства – гибридный силовой агрегат, объединяющий 2,5-литровый бензиновый мотор и электромотор, выдающий суммарную мощность 250 л.с.

Toyota Alphard
Toyota Alphard
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В состав агрегатов гибрида входит электромеханический вариатор eCVT, а привод – полный. Батарея небольшая, 5 Ач, и предназначена для дополнительной мощности, а не для длительной езды на электротяге. Просторная конфигурация 2+2+2, с удобными креслами для комфортных поездок. Машина построена на платформе Toyota TNGA-K, что обеспечивает высокую прочность кузова и улучшенные ходовые качества. Габариты – 5005 х 1850 х 1945 мм, колесная база – 3000 мм.

Интерьер Toyota Alphard
Интерьер Toyota Alphard

Рекомендуем
Двигатель, колеса, вентилятор — куда не надо лазить в машине

Гибридный Alphard – самый дорогой в серии, дилер же оценил машину в 18,7 млн рублей.

Toyota Alphard имеет своего «близнеца» – Lexus LM, который представляет собой более роскошную версию минивэна. Lexus LM отличается более изысканной отделкой, эксклюзивными опциями и повышенным уровнем комфорта. Стоимость Lexus LM на российском рынке стартует от 25,5 млн рублей.

Toyota Alphard
Toyota Alphard
Интерьер Toyota Alphard
Интерьер Toyota Alphard

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 8
05.10.2024
Фото:DongCheDi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Alphard

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв