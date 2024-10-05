Scania начала ставить на новые грузовики б/у коробки передач: в чем причина?

Scania начала оснащать грузовики восстановленными агрегатами в целях экономии

Scania, известный шведский производитель грузовиков, делает смелый шаг, устанавливая «бэушные» коробки передач на свои новые автомобили. Этот нестандартный подход, часть проекта Milestone, призван не только сократить расходы, но и стать ключевым элементом в борьбе с изменением климата.

Идея использовать восстановленные трансмиссии на конвейере не нова, но Scania стала первым в мире производителем грузовиков, который сделал это массово. В проекте участвуют Королевский технологический институт KTH, производитель коробок передач Scandinavian Transmission Service AB и инновационное агентство Vinnova.

Как же работает эта революционная система? Восстановленные коробки передач проходят строжайший контроль качества на специальном стенде, где проверяются более 100 параметров. Scania гарантирует, что «откапиталенная» коробка передач соответствует всем критериям новой и проходит те же испытания.

Однако степень износа каждой «бэушной» коробки передач различна, поэтому количество старых деталей в каждой восстановленной трансмиссии может отличаться. Проект Milestone, частью которого является использование восстановленных коробок передач, может стать поворотным моментом в развитии автопромышленности.

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Источник: Scania