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Ford заплатит владельцам Toyota за переход на его автомобили почти 200 тыс. рублей

Ford запустил Toyota Competitive Conquest Bonus Cash для привлечения клиентов

Внедорожники – это не просто транспорт, это стиль жизни. И в этом сегменте рынка Ford ведет активную борьбу за лидерство. Недавно компания запустила агрессивную рекламную кампанию, которая нацелена на самую популярную марку внедорожников – Toyota.

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«Toyota Competitive Conquest Bonus Cash» – так называется новая акция, которая стартовала в начале октября и продлится до 2 января. Ford предлагает владельцам любых моделей Toyota, выпущенных после 1995 года, $2000 (190 тыс. рублей) за переход на новый Bronco.

Ford Bronco
Ford Bronco

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Процедура проста: вы оставляете свою старую Toyota и приобретаете или арендуете любой Bronco (за исключением топовой версии Raptor).

Акция действует не на всей территории США. К счастью для любителей внедорожников, в списке «счастливчиков» оказались крупные города, такие как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Финикс, Атланта и Орландо.

Это не первый случай, когда Ford предлагает бонусы за пересадку на свои автомобили. Раньше они уже делали подобные предложения владельцам Jeep и Subaru.

В Калифорнии бонусы могут достигать $8000 (760 тыс. рублей), если удастся найти доступный Bronco 2023 года. Ford явно настроен пересадить водителей Toyota за руль своих внедорожников.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Ford
05.10.2024
Фото:Ford
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