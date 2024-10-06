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Богатое оснащение, просторный салон – хороший седан на замену Camry и существенно дешевле

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах седана Chery Arrizo 8

В последнее время российский автомобильный рынок серьезно преобразился. Сейчас в нашей стране представлены десятки новых автомобилей из Китая, о которых ранее никто не слышал.

Весь этот ассортимент пришел на замену ушедшим с рынка привычным брендам. Как не запутаться в новом изобилии и не купить неудачную модель?

Эксперт «За рулём» Юрий Тимкин отобрал несколько достойных новых седанов из Поднебесной, одним из которых является Chery Arrizo 8.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

До недавних пор эта модель позиционировалась как чуть ли не элитная. У «восьмерки» не было скромных комплектаций, а начальная цена составляла 3,4 млн рублей. Однако в конце лета в Chery провели перепозиционирование. Стартовый ценник теперь составляет 2,85 млн рублей.

Для этого пришлось упростить базовую комплектацию, исключив из нее электроприводы и вентиляцию передних сидений, занавески безопасности, адаптивный круиз-контроль, встроенный видеорегистратор.

Интерьер почти идентичен салону кроссовера Chery Tiggo 8.

Попутно дефорсировали 1,6-литровый турбомотор – вместо 186 л.с. он теперь развивает 150. Понятное дело, это не лучшим образом отразилось на динамике. Время разгона до сотни составляет 9,8 с (вместо 8,9), а максимальная скорость сократилась до 190 км/ч (было 205).

Впрочем, вполне возможно, что Arrizo 8 в богатом исполнении мы еще увидим: в Китае показали вариант с 2-литровым турбомотором и классическим 8-ступенчатым автоматом вместо робота. Наверняка ее привезут к нам.

Интерьер Chery Arrizo 8

Еще несколько достойных просторных седанов с богатым оснащением, предлагаемых на российском рынке, ждут вас в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:Chery
Количество просмотров 18
06.10.2024
Фото:Chery
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