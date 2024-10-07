Россияне массово скупают автомобили этого класса: мы знаем почему

Продажи внедорожников в России бьют рекорды: сегмент за год вырос почти на 70%

Продажи новых внедорожников на авторынке России выросли за год на 11% и составили 782 тыс. экземпляров. Этот показатель превышает итоги за весь 2023 год, рассказал официальный представитель бренда Oting в РФ Алексей Кожухов.

«Это лучший показатель за почти 3,5 года. Россия сохраняет второе место по объему авторынка в Европе», – уточнил представитель бренда.

Согласно данным «Авто.ру», доля предложений в текущем году о продаже таких автомобилей варьируется в пределах от 66 до 73%. Количество предложений в абсолютном выражении тоже выросло: в сентябре текущего года их стало в 2,4 раза больше, чем в январе 2023 года.

Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, что за первый квартал 2024 года продано порядка 230 тыс. новых автомобилей этого класса. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

«Сегмент внедорожников на сегодняшний день занимает около 70% рынка новых автомобилей в РФ, что впечатляет с учетом того, что еще пару лет назад он не превышал 50%. Основным драйвером роста в сегменте являются многочисленные компактные и среднеразмерные кроссоверы китайского производства, но также демонстрируют устойчивый рост и продажи нишевых классических внедорожников», – уточнил Кожухов.

По словам шеф-редактора ресурса «4x4» Дмитрия Леонтьева, на изменения в сегменте классических внедорожников повлияла смена ключевых игроков в текущем году. В настоящее время стабильный спрос колеблется вместе с изменением ключевой ставки – она влияет на стоимость автокредита – и увеличением утильсбора.

Чаще всего жители РФ покупали внедорожники от японских, немецких и американских производителей. Покупателей привлекают во внедорожниках характеристики трансмиссии и особенные геометрические параметры.

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Источник: iz.ru