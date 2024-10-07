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Самозанятым водителям запретят работать в такси — готовятся поправки к закону

Минтранс: сервисы аренды такси в России будут работать по-новому

Водителям могут запретить работу в такси без трудоустройства в таксопарках, введение такой меры рассматривают в Минтрансе РФ.

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Речь идет о водителях, арендующих автомобиль в службах такси, но оформленных при этом самозанятыми. В рамках доработки законопроекта «О такси» Минтранс хочет внести соответствующие изменения в КоАП РФ и установить ответственность в том числе за допуск перевозчиком к управлению легковым такси нетрудоустроенного водителя.

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Отмечается, что все перевозчики и работодатели (службы аренды такси и таксопарки) должны будут заключать трудовые договоры с водителями. В настоящее время большинство служб аренды переводят водителей на льготное налогообложение в качестве самозанятых. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, такое положение подменяет трудовые отношения хозяйствующими и лишает водителей ряда законных прав.

«Водитель-арендатор сначала должен отбить платежи за автомобиль, отдать деньги посредникам за путевые листы с отметками о прохождении медосмотра и техосмотра, комиссию агрегатору и только потом что-то заработать для себя», – подчеркивает президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин.

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Как итог: переработки, нарушения режима труда и отдыха, смены по 12 часов, засыпающие за рулем водители и ДТП. Согласно данным межрегионального профсоюза «Таксист», многие нелегальные мигранты (до 40%) работают в такси по строительным патентам.

В Госдуме убеждены, что внесение поправок в ФЗ №580 оптимизирует работу такси, урегулирует рабочий день по часам, появятся выходные и социальные гарантии. К тому же сфера такси станет «прозрачной», констатируют парламентарии.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
07.10.2024
Фото:Unsplash
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