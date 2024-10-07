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День «Х»: как изменится жизнь водителей с 1 марта

Юрист Славнов объяснил, как повлияет на водителей проверка ОСАГО видеокамерами

Благодаря инициативе с проверкой ОСАГО посредством дорожных видеокамер автовладельцы, не имеющие полиса, рано или поздно приобретут его. Таким мнением поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

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Он подчеркнул, что в случае доказанной вины водителя в совершении дорожно-транспортного происшествия у пострадавшей стороны будет возможность отремонтировать свое транспортное средство за счет страховой компании.

«Если будут приходить штрафы ежедневно за отсутствие страхового полиса ОСАГО, то здесь водитель уже задумается: ага, платить мне каждый день 800 рублей или же один раз на год сделать страховой полис, не знаю, за восемь тысяч», – объясняет специалист.

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О необходимости данной инициативы в экспертном сообществе говорили давно, но все время не могли прийти к общему знаменателю. Очевидно одно – она определенно принесет пользу, подытожил юрист.

Напомним, с 1 марта 2025 года наличие у водителей страхового полиса ОСАГО начнут проверять при помощи дорожных камер видеонаблюдения.

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Источник: 360.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 128
07.10.2024
Фото:Depositphotos
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