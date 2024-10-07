Эту бюджетную Шкоду очень любили в России, и вот она снова у нас

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В Россию поступили новые седаны Skoda Rapid из Китая по цене от 2,4 млн рублей

На смену лифтбеку Skoda Rapid, который производился на российском заводе Volkswagen под Калугой до весны 2022 года, пришел седан с тем же названием, изготовленный в Китае.

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Skoda Rapid
Skoda Rapid

В начале октября в продаже появились два таких автомобиля с ценами 2 380 000 и 2 400 000 рублей, соответственно.

Первый седан 2023 года за 2 380 000 рублей предложил мультибрендовый автосалон в Казани. В объявлении указано, что автомобиль уже растаможен и имеет действующий ЭПТС. Среди особенностей комплектации — люк, противотуманки, подушки безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, электрообогрев зеркал, мультифункциональный руль, отделка сидений эко-кожей, сигнализация и штатная мультимедиа с цветным сенсорным дисплеем.

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Другой автомобиль 2023 года в Пензе стоит 2 400 000 рублей. В нем шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, света и дождя, предустановленный блок ЭРА-ГЛОНАСС, мультимедийная система с сенсорным ЖК-дисплеем и навигацией, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида с парктроником, мультифункциональный руль, отделка сидений эко-кожей, люк и 15-дюймовые литые диски.

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Все «китайские» Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем MPI мощностью 112 л.с., классическим шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

А тем, кто ищет альтернативу привычной Toyota Camry, стоит присмотреться к седану Toyota Avalon, цены на которые стартуют от 3,6 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 18
07.10.2024
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Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+7