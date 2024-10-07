Эту бюджетную Шкоду очень любили в России, и вот она снова у нас

В Россию поступили новые седаны Skoda Rapid из Китая по цене от 2,4 млн рублей

На смену лифтбеку Skoda Rapid, который производился на российском заводе Volkswagen под Калугой до весны 2022 года, пришел седан с тем же названием, изготовленный в Китае.

Skoda Rapid

В начале октября в продаже появились два таких автомобиля с ценами 2 380 000 и 2 400 000 рублей, соответственно.

Первый седан 2023 года за 2 380 000 рублей предложил мультибрендовый автосалон в Казани. В объявлении указано, что автомобиль уже растаможен и имеет действующий ЭПТС. Среди особенностей комплектации — люк, противотуманки, подушки безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, электрообогрев зеркал, мультифункциональный руль, отделка сидений эко-кожей, сигнализация и штатная мультимедиа с цветным сенсорным дисплеем.

Другой автомобиль 2023 года в Пензе стоит 2 400 000 рублей. В нем шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах, света и дождя, предустановленный блок ЭРА-ГЛОНАСС, мультимедийная система с сенсорным ЖК-дисплеем и навигацией, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида с парктроником, мультифункциональный руль, отделка сидений эко-кожей, люк и 15-дюймовые литые диски.

Все «китайские» Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем MPI мощностью 112 л.с., классическим шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

А тем, кто ищет альтернативу привычной Toyota Camry, стоит присмотреться к седану Toyota Avalon, цены на которые стартуют от 3,6 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»