Что плохо работает в этих популярных внедорожниках? Ответ владельцев!

Автостат: владельцы внедорожников Tank часто жалуются на АКП и «климат»

Внедорожники китайской марки Tank, принадлежащей Great Wall Motors, становятся в России все популярнее, поэтому результаты нового опроса среди тех, кто уже успел приобрести и поэксплуатировать эти машины, подоспели вовремя. В исследовании приняли участие более 150 реальных владельцев внедорожников Tank.

Многие из них отметили, что автоматическая коробка передач в их автомобилях может работать некорректно, также есть нарекания и на работу климат-контроля. Среди плюсов своих машин владельцы «Танков» отмечают габариты и ходовые качества.

Также выяснилось, что каждый пятый из владельцев Tank раньше ездил на Toyota (21%), каждый десятый – на BMW (10%), а около 7% передвигались на Lexus или Mercedes-Benz. Интересно, что около 45% владельцев используют свой Tank только в городских условиях. И только 7% занимаются на этих автомобилях настоящим офф-роудом.

Большинство респондентов (88%) купили Tank в салоне официального дилера. Напомним, официально в России продаются модели Tank 300 с ценой от 3,7 млн рублей, Tank 500, «рекламная» цена на который составляет 5,65 млн рублей и Tank 700, за который просят 8,5 минимум*.

* все цены – с сайта дистрибьютора, с учетом трейд-ин (400-450 тысяч рублей) и акций.

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Источник: Автостат